Gli ex alunni del Saffi tornano a scuola. Pranzo insieme tra risate e nostalgia grazie alla mitica segretaria Gilda

Si è tenuto, anche quest’anno, il rituale incontro tra gli ex allievi dell’alberghiero Aurelio Saffi. Le “rimpatriate” vanno per fasce generazionali. Quelli che si sono riuniti l’altro giorno sono i “ragazzi” degli anni 1950-1960-1970, come conferma la foto di gruppo. Artefice indefessa, che ogni anno mette insieme questi ragazzi/ragazze, è la segretaria e memoria storica di quegli anni Gilda Sandri, che non nasconde i suoi 88 anni. Goliardia e affetto non sono venuti meno. Il Saffi - nato per formare gli addetti al settore alberghiero e turistico - ha lasciato in questi “ragazzi” un segno indelebile.