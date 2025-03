Gli artisti del disegno si danno appuntamento in città

Firenze capitale mondiale degli urban sketchers. Dal 21 al 23 marzo prenderà vita la seconda edizione dell’incontro internazionale ’USK Spring Festival 2025’, un’occasione per approfondire le varie tecniche pittoriche e per scoprire l’arte dello sketcher, pratica che prevede di realizzare all’aperto un disegno, anche in condizioni atmosferiche avverse. Per l’evento sono attesi circa 250 disegnatori e pittori provenienti dall’Italia e dall’estero.

Il festival, pianificato dal gruppo fiorentino Urban Sketches, è promosso dall’associazione AcquaFirenze, con il patrocinio della Fondazione Architetti e del Comune. L’evento si aprirà la mattina del 21 alla Biblioteca delle Oblate. Lucia Baccini, fondatrice del gruppo Urban Sketchers Firenze: "Noi insegniamo a dipingere dal vivo, cioè a realizzare un vero e proprio reportage disegnato della città. Abbiamo organizzato delle passeggiate itineranti. Insieme raggiungeremo dei luoghi della città e poi ognuno sceglierà cosa raffigurare".

La presidente di AcquaFirenze Natus Rodriguez Taján ha parlato del sentimento di solitudine provato dagli artisti: "Dobbiamo creare occasioni di aggregazione". Ci saranno laboratori anche per più piccoli, come quello organizzato dall’artista e docente Valerio Mirannalti. Silvia Ricceri, membro del consiglio direttivo della Fondazione Architetti: "Impariamo a guardare la città con occhi diversi, cercando di cogliere i particolari".

Lavinia Beni