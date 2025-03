Gli ’Amici’ per i 150 anni dalla nascita di Ravel

Gli Amici della Musica di Firenze domenica alle 19 propongono al Teatro Niccolini ’Musica &... | Tableaux Vivants’, ultimo appuntamento con il ciclo dedicato alle contaminazioni artistiche. Per l’occasione la compagnia Teatri 35 e i solisti dell’Orchestra filarmonica Vittorio Calamani con Massimo Mercelli al flauto portano in scena un viaggio tra le opere di Raffaello e Michelangelo in associazione all’esecuzione di musiche dall’Offerta Musicale di Johann Sebastian Bach. Invece, domani alle 16, al Teatro della Pergola, gli Amici festeggiano i 150 anni dalla nascita di Ravel con il recital pianistico di Jean-Efflam Bavouzet considerato uno dei più importanti interpreti al mondo della musica del compositore francese. Il musicista, che ha registrato l’integrale dei lavori per pianoforte di Ravel, da anni porta avanti con successo una prolifica carriera concertistica internazionale.