Gli ambulatori della Fratellanza si rimettono a nuovo E i medici specialisti traslocano al secondo piano

Lavori alla Fratellanza Valle del Mugnone. La sede di piazza dei Mezzadri, a Caldine, vede l’avvio di un importante intervento che porterà alla riorganizzazione degli spazi interni al secondo piano della palazzina, con un investimento importante per l’associazione. A beneficiarne saranno gli ambulatori specialistici, che qui saranno trasferiti. "In pratica – spiega il presidente dell’associazione Fabrizio Ulivieri – si va a lavorare negli spazi che fino a oggi sono stati utilizzati dai medici di base, che invece saranno spostati al primo piano". La ristrutturazione investe anche la sala comune del secondo piano. L’idea è di frazionarla per creare nuovi ambulatori.

La Fratellanza popolare di Caldine è da tempo punto di riferimento per varie discipline della medicina specialistica. Attualmente vi operano una ventina di professionisti, fra cardiologia, pneumologia, otorinolaringoriatria, dermatologia, oculista e angiologo. Ci sono anche psicologi, psichiatri, dietologo, podologo e nutrizionista. Si fanno esami del campo visivo e agopuntura. Un’offerta di servizi che nel tempo è stata ampliata, di pari passo alla crescita della domanda che, per i soci della Frantellanza, prevede prestazioni a tariffa agevolata. A causa dei lavori, gli studi di medicina specialistica resteranno chiusi in luglio e agosto. Restano attivi lo sportello di prenotazione Cup e della rete specialistica Pas. "L’intervento vede un investimento economico importante tutto a carico dell’associazione per migliorare i servizi per la collettività. A settembre faremo l’inaugurazione ufficiale e la presentazione delle novità".

D.G.