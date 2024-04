Gli agriturismi puntano al pienone per il 25 Aprile

"Il 25 aprile sarà il primo grande ponte della stagione e siamo molto fiduciosi. Gli agriturismi toscani sono sempre stati tra i protagonisti dei soggiorni primaverili e si auspica lo stesso quest’anno. Siamo davanti a un banco di prova". A dirlo è Daniela Maccaferri, presidente di Agriturist

Toscana, commentando gli ultimi dati sui soggiorni previsti il prossimo ponte. "Una buona percentuale delle nostre strutture - continua Maccaferri - sarà piena per questo 25 aprile, circa l’80%. Lo trovo un risultato più che ottimo date le ultime vicende, che hanno sicuramente disincentivato le prenotazioni su tutto il territorio regionale e non. L’inflazione e i conflitti interazionali gravano irrimediabilmente sulle partenze perché ormai si è istaurato un clima di paura. Per non parlare della variabile meteo che tiene in sospeso le conferme da parte degli italiani. Nonostante questo, noi siamo pronti". "Le aree interne - dice Fabiola Materozzi, Confagricoltura

Toscana e coordinatrice di Agriturist

Toscana -, Chianti, senese e Val d’Orcia, non sono ancora al completo. La costa, invece, è in attesa delle previsioni meteorologiche per confermare le prenotazioni. In generale, l’andamento è stabile rispetto al 2023 e come sempre si prediligono le strutture che offrono la somministrazione dei pasti. Un buon risultato per gli agriturismi toscani".