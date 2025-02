Ex Gkn, parole e musica. Serata di lotta in piazza

Firenze, 12 luglio 2024 - "Tre anni di lotta, dignità e orgoglio", così come li hanno definiti: sono quelli che hanno contraddistinto, dal 9 luglio 2021 a oggi, la vita dei lavoratori ex Gkn, oggi Qf. E che questa sera, a partire dalle 19,30, si sono dati e hanno dato appuntamento in piazza Poggi a Firenze per una serata di parole e musica. Prima, infatti, ci sarà un talk al quale è prevista la partecipazione di Valerio Mastandrea, Francesca Coin e Christian Raimo. A seguire un concerto con Mauràs, Romanticismo Periferico, Banda Bassotti, Dutch Nazari, Cimini, Eugenio Cesaro e Sick Tamburo. E chissà che poi, come già successo altre volte, non ci sia anche l’intenzione di ‘improvvisare’ un corteo. "Sono tre anni dall’inizio dell’assemblea permanente – dicono dalla Rsu -, c’è una nuova proprietà ma siamo ancora senza stipendi, senza ammortizzatori e senza prospettive. Tutto questo ‘grazie’ a una nuova dirigenza sorda alle richieste dei lavoratori e dei tribunali e che non dà risposte costituendo anche un precedente pericoloso".

Tre anni sintetizzati con alcuni numeri, pubblicati in un post su Facebook dal Collettivo di fabbrica: dodici ore di sciopero generale, due articoli 28 per condotta antisindacale, sei manifestazioni a Firenze, tre a Campi, Bologna e Napoli, due festival della letteratura Working class, almeno 150.000 persone coinvolte, 17.000 firme raccolte per l’intervento pubblico, una legge antidelocalizzazoni, una legge regionale per l’intervento pubblico e almeno "quattro giornate campali per la reindustrializzazione". E ancora: quattro concertoni, oltre 10.000 chilometri di Insorgiamo tour, due libri, uno spettacolo teatrale, un documentario, due progetti industriali, una Società Operaia di Mutuo Soccorso, una Cassa di Mutuo Soccorso, 800.000 euro di azionariato popolare, otto prototipi di CargoBike, la birra della Convergenza e la Working class Beer, tredici mesi senza stipendio, due procedure di licenziamento, una terza, come annunciato da Rsu e Fiom Cgil, in preparazione. "Non c’è più tempo – hanno aggiunto -, è urgente dare una spallata dopo l’altra al muro di gomma fatto di immobilismo e assenteismo di un sistema politico ed economico. Perché la ex Gkn è il migliore o il peggiore dei precedenti possibili. E perché ancora oggi, se vinciamo, creiamo un esempio contagioso per tutti".