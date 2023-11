Gkn, la replica. Tavolo saltato: "Sforzi inutili"

"Gkn, l’intervento pubblico serve adesso o sono solo chiacchiere": il Collettivo di fabbrica ribadisce quale è la propria posizione. E lo fa all’indomani del tavolo in Regione al quale l’azienda ha comunicato solo il giorno prima che non avrebbe partecipato. Tavolo al quale istituzioni, sindacati e Rsu hanno chiesto ancora una volta il blocco dei licenziamenti: "Chiediamo una controdecisione politica – scrive il Collettivo sulla sua pagina Facebook - , ovvero rilevare lo stabilimento con un intervento pubblico e metterlo a disposizione della reindustrializzazione. Chiediamo di fermare i licenziamenti subito e di accompagnare la reindustrializzazione con l’ammortizzatore sociale". Richieste precise e che saranno ripetute anche in occasione dello sciopero generale di domani, che vedrà i lavoratori manifestare a Firenze, "a un mese esatto dall’apertura della nuova procedura di licenziamento".