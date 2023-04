Giustizia tributaria Giorgio Fiorenza membro laico

Giorgio Fiorenza (foto), presidente del cda dell’Educandato della Santissima Annunziata, giudice tributario e accademico dell’Accademia delle arti e del disegno, è stato eletto dall’aula del Senato membro laico del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, insieme ad Alessio Lanzi. Su questi due nomi era stata raggiunta una intesa fra maggioranza e parte dell’opposizione, ragione per la quale si è votato a scrutinio segreto, ma con procedimento elettronico. Serviva un minimo di 104 voti per raggiungere la richiesta maggioranza assoluta come richiesto dalle norme vigenti, il risultato è stato di 111 voti favorevoli e 24 astenuti.