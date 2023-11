Addio a Giuseppe Cruciani Fabozzi, lutto all’Università di Firenze

Firenze, 9 novembre 2023 – Cordoglio in ateneo a Firenze per la morte del professor Giuseppe Cruciani Fabozzi, già ordinario di Restauro architettonico. Nato nel 1945 a Firenze, dove ha iniziato la carriera accademica, si è trasferito poi al Politecnico di Milano. Tornato a Firenze, dopo aver insegnato a Parma e Ascoli Piceno, ha indirizzato le sue ricerche, in particolar modo, sull'architettura fortificata, su quella della Controriforma e del neoclassicismo. Importanti i suoi studi su Giuseppe Sacconi e il cantiere della basilica di Loreto. Docente appassionato e stimato - lo ricorda ancora l'università fiorentina con una nota -, è stato socio dell'International Council on Monuments and Sites (Icomos) è stato accademico ordinario dell'Accademia delle Arti del Disegno. Anche la sua attività professionale è stata rivolta a monumenti prestigiosi quali il Santuario di Santa Maria del Lavello, il complesso universitario di piazza Brunelleschi, il Palazzo Guadagni Sacrati Strozzi. Numerose le sue pubblicazioni, con Franco Angeli, Giunti, Utet. Ma soprattutto, fu docente appassionato nella sua funzione, lasciando numerosi allievi che lo ricordano con stima e affetto non comune.

Camera ardente oggi e domani alla Cappella di San Luca dell'Accademia delle Arti del Disegno nel Convento della Santissima Annunziata a

Firenze.

I funerali si svolgeranno sabato 11 novembre alle 12 nel Convento della Santissima Annunziata di Firenze.