Giuramento per i ragazzi della scuola aeronautica La cerimonia in piazza Signoria

Giuramento oggi alle 12 in piazza della Signoria per i 36 Allievi del primo anno della Scuola militare aeronautica "G. Douhet". Cerimonia suggestiva con il sorvolo di tre caccia sopra i cieli di Firenze. Si tratta di due Eurofighter del 4° stormo di Grosseto e un Tornado dalla base del 6° stormo a Ghedi. I velivoli hanno compiuto già ieri dei passaggi di prova, suscitando curiosità (ma anche le immancabili critiche) da parte dei fiorentini. Quest’anno, nel quale si festeggia il centenario dell’Aeronautica militare, le celebrazioni saranno aperte alla cittadinanza e si svolgeranno alla presenza del Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica, generale di Squadra aerea, Luca Goretti. Dall’anno di istituzione della Douhet, era il 2006, hanno giurato più di 550 allievi. La scuola attualmente ospita in totale 100 allievi; è un istituto di istruzione secondaria di secondo grado che svolge i corsi del triennio conclusivo negli indirizzi classico e scientifico, al quale si accede per concorso pubblico. I ragazzi sono molto legati a Firenze, e sono molte le attività svolte in città che da sempre ospita un polo formativo d’eccellenza dell’arma azzurra.

Fabrizio Morviducci