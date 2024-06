Ecco la nuova giunta Pignotti a Bagno a Ripoli

Bagno a Ripoli (Fi), 18 giugno 2024 - Una riconferma e 4 new entry. La giunta del nuovo sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti rispetta le previsioni. Tre uomini e due donne al fianco del nuovo primo cittadino.

La conferma è Paolo Frezzi: nella consiliatura appena conclusa è stato vicesindaco di Francesco Casini. Ora manterrà le delleghe alle grandi opere infrastrutturali, personale e polizia municipale.

Vicesindaco di Pignotti sarà Francesco Conti, già presidente del consiglio comunale: a lui vengono affidate le deleghe alla scuola, allo sport, all'ambiente e alla transizione ecologica.

Sandra Baragli da oggi guiderà i settori sociale, casa, lavori. Paola Nocentini ottiene le deleghe a bilancio, sviluppo economico, cultura.

Corso Petruzzi (che rappresenta Italia Viva in giunta) è il nuovo assessore ai lavori pubblici, Tpl e biblioteca. È il più giovane coi suoi 23 anni. Pignotti tiene per sé le deleghe a governo del territorio e Pnrr. Nocentini e Petruzzi sono stati eletti consiglieri nelle liste del Pd e Bagno a Ripoli al centro. Lasciano il posto da consigliere per entrare in giunta lasciando spazio rispettivamente a Alessandra Mazzi e Riccardo Forconi.