Giulio, lo studente inventa-lingue. E ora la ’missione’ in Costa Rica

BAGNO A RIPOLI

A soli 16 anni ha inventato la sua prima lingua, il Valenx, cioè ‘lingua dei libri’, completa di grammatica, fonologia e un vocabolario di tremila parole, raccolta in un volume pubblicato sia in cartaceo che in Kindle. La sua invenzione gli ha dato notorietà tanto da essere citato anche nel quiz preserale "L’Eredità". Ora Giulio Ferrarese, studente di Bagno a Ripoli al liceo scientifico Gobetti Volta, è pronto per una nuova grande avventura: per due anni andrà a studiare in Costarica. Ha infatti superato la selezione italiana per i Collegi del Mondo Unito (United World Colleges, UWC), movimento globale che promuove l’educazione come una forza per unire popoli, nazioni e culture per la pace e per un futuro sostenibile: invita i giovani sulla base della loro umanità comune a dedicarsi al cambiamento sociale attraverso azioni coraggiose, esempio personale e una leadership altruista.

Oggi nel mondo esistono 18 Collegi del Mondo Unito in 4 continenti. Quello in Costa Rica è stato creato per studenti provenienti da SOS Villaggi dei Bambini per poi accogliere ragazzi da tutto il mondo. Oltre allo studio per il conseguimento del baccellierato internazionale, Giulio opererà a sostegno delle comunità dei villaggi, diventando partner delle comunità o organizzazioni locali con progetti concreti. "Sono molto contento ed emozionato di questa opportunità – commenta Giulio -. Lo spirito dei Collegi del Mondo Unito è quello di favorire lo scambio e la conoscenza tra culture diverse, promuovendo la pace, la solidarietà, la cooperazione. È un obiettivo importante per la mia vita".

Il giovane ha ottenuto una borsa di studio, ma non basterà per coprire le ingenti spese di due anni lontano da casa. I suoi genitori vogliono in tutti i modi realizzare il suo sogno: contatteranno aziende, enti pubblici o privati che in qualche modo possano supportare la realizzazione del progetto di vita di un giovane davvero meritevole.