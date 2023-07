Giulia Cucchiarini, 100 alla Maturità e Sogni di Belle Arti nel Futuro

Un bellissimo 100 per concludere in bellezza cinque anni di studio al liceo Alberti-Dante. È felice Giulia Cucchiarini, 19 anni, studentessa dell’artistico. "Speravo nel massimo, dato che ho sempre avuto una bella media. Alla fine, grazie all’impegno il sogno si è realizzato", dice. "La maturità l’ho vissuta con molta apprensione - ammette Giulia -. Sono molto emotiva e, dunque, non poteva che essere così. I docenti erano tutti gentili e comprensivi. Questo ci ha tranquillizzato tanto. Dopo l’esperienza della Dad, speravamo anche noi di avere tutti i membri interni. Non è stato così, ma alla fine è andata bene". Giusto "un attimo di perplessità" quando all’orale le è stato presentato un quadro di Paul Gauguin. "Mi ha un pochino spiazzato, ma è stato un attimo - racconta la ragazza -. Sono poi partita subito coi vari collegamenti tra le materie. I professori ci avevano allenato parecchio in tal senso". "Nell’ultimo periodo studiavo 7-8 ore al giorno - continua Giulia -. La maturità non è una passeggiata: avevano ragione i professori che ci dicevano così".

E adesso? "Ad agosto andrò cinque giorni a Parigi con due amiche di classe". Finita l’estate, nel suo futuro ci saranno o l’Accademia di Belle Arti o il Design Campus a Calenzano. "Farò i test per entrambi i corsi di studio - dice -. In questi anni ho studiato scenografia e vorrei tanto, un giorno, lavorare in questo campo oppure, appunto, in quello del design. Mi preoccupa la difficoltà di trovare lavoro nel nostro Paese. Gli ambiti che mi piacciono non li vedo particolarmente valorizzati".