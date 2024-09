Giubbe Rosse inaugura la nuova stagione di eventi con una serata del Lions Club Firenze

Firenze, 24 settembre 2024 – Neanche la pioggia battente di ieri sera ha scoraggiato i numerosissimi soci ed ospiti che hanno voluto partecipare all’evento di apertura dell’annata lionistica del Lions Club Firenze. Anche perché la location scelta dalla presidente Rosanna Romellano era quella magica delle Giubbe Rosse, locale storico particolarmente amato dalla città e del quale i fiorentini hanno sentito a lungo la mancanza. In apertura dell’evento, primo ad essere ospitato dalle Giubbe Rosse dopo il periodo di chiusura dovuto al passaggio di proprietà e alle operazioni di restauro, la presidente ha introdotto quello che sarà il tema generale della sua annata: “Lavoro e Sicurezza sociale”.

“Il Lions Club Firenze si è sempre distinto per la sua sensibilità alle diverse realtà bisognose di attenzione, come anche a quelle realtà cittadine che sono diventate punte di eccellenza nel settore lavorativo – sono state le parole di Romellano -, elevando sempre più in alto l'unicità fiorentina nei vari ambiti, penso all’arte, all’istruzione, alla cultura, alle buone pratiche, ecc.. Terremo di conto anche degli aspetti critici relativamente alla sicurezza sociale, trasversale in tutti i settori della nostra vita, per comprendere meglio i cambiamenti in atto della società e del territorio che quotidianamente viviamo. Avremo inoltre a cuore una collaborazione stretta con il nostro attivo e propositivo Leo Club, composto da giovani volenterosi dai quali sicuramente impareremo molte cose. Insieme a loro porteremo avanti anche alcuni importanti progetti sociali."

La presidente ha poi illustrato i services della sua annata, che riguarderanno una donazione alle scuole elementari disagiate della città di cartine geografiche dell’Italia (in collaborazione, appunto, con il LEO Club Firenze e con l’Istituto Geografico Militare di Firenze); il completamento dell’area fitness del Giardino dell’Orticoltura con attrezzature ludiche inclusive per bambini disabili; le lezioni agli studenti di terza media sulla sicurezza stradale, sempre in collaborazione con i LEO; la prosecuzione del service Benessere alimentare nelle scuole e il service sulla pace docufilm “L’ultimo soldato”. L’impegno dei Lions del Club Firenze sarà rivolto anche alla prosecuzione del service “una panchina per i non vedenti”, in ricordo di Roberto Lallo e Massimo Fabio, oltre che all'adesione ad uno dei service distrettuali proposti dal Governatore Francesco Cottini sulla distribuzione di “Kit primo soccorso” nei pronto soccorso della Toscana, destinati alle donne vittime di violenza.

Alla serata hanno partecipato i past governatori Alberto Carradori, Daniele Greco, Paolo Fanfani, il primo Vice governatore Gilberto Tuccinardi e la presidente del Leo Club Firenze Virginia Aggravi. In rappresentanza dell’amministrazione comunale e regionale erano presenti il Consigliere comunale Edoardo Amato e la presidente della Commissione Cultura del Consiglio regionale Cristina Giachi. “Se si pensa a quali personalità hanno camminato nelle storiche sale di questo locale – sono state le parole di Giachi -, subito ci vengono in mente i nomi di grandi poeti, futuristi ed ermetisti, che hanno contribuito a costruire non soltanto la nostra identità di fiorentini ma anche di italiani. Che l’inizio delle attività lionistiche del Club Firenze avvenga proprio qui è emozionante, come emozionante è l’impegno che mettete nelle vostre attività, grande esempio in controtendenza con i tempi individualisti e competitivi che stiamo vivendo e dei quali, purtroppo, i nostri giovani risentono molto. Ciò che invece deve esser loro insegnato è il valore del costruire cose a vantaggio della comunità. Siate orgogliosi di quello che fate e sottolineate le ricchezze di questa città."

Anche la presidente Romellano si è soffermata a più riprese sull’importanza della scelta della location Giubbe Rosse per la serata di avvio delle attività del Club, chiamando accanto a sè Andrea Bellandi, direttore del Gruppo Scudieri International, accompagnato dal direttore operativo Giovanni Palumbo e dalla responsabili delle relazioni esterne Francesca Fabiani.

“Siamo orgogliosi di riaprire le attività proprio con l’evento di inaugurazione dell’annata lionistica del Club Firenze – ha commentato Bellandi -. Giubbe Rosse intende infatti ricollocarsi nella città esattamente nei modi e nei termini che ne hanno caratterizzato la storia per tutto il Novecento. Dopo 5 lunghissimi anni, dopo il Covid e le necessarie attenzioni che un restauro come quello che abbiamo affrontato hanno richiesto, riapre le proprie porte con l’inalterata bellezza dei sui beni vincolati, unitamente al nuovo pavimento ed alcuni nuovi arredi. Ovviamente siamo grati alla dott.ssa Rosanna Romellano, neo eletta Presidente dei Lions Firenze, per averci concesso questa opportunità, scegliendo noi e la nostra cucina per la prima cena ufficiale dell’annata. È quindi la serata delle “Prime” occasioni che, siamo certi, sarà l’inizio per tutti di una lunga serie di successi.”