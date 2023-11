Girone e Le Falle. Revoca del titolo ’Centro abitato’

La frazione del Girone non è più centro abitato ma "solo" punto di interesse storico-artistico. E’ quanto risulta dalla cartellonistica stradale della località, che oggi è di color marrone anziché a fondo bianco. Lo stesso dicasi per Anchetta, Ellera e Le Falle. Un declassamento che preoccupa i residenti. Il nuovo status ha ripercussioni in termini di limitazioni di velocità e provvedimenti di sicurezza, che possono infatti venire applicati in maniera meno stringente rispetto a dove esiste un "centro abitato". "L’Amministrazione sostiene che il declassamento è stato deciso dal gestore della strada, quindi Anas. Invece - spiega Maurizio Landi del consiglio di zona della valle dell’Arno- i centri abitati vengono istituiti con delibera di Giunta". Per ricostruire la vicenda è stato quindi chiesto di poter accedere agli atti emessi dal Comune. Dalle prime ricerche pare infatti che il passaggio si avvenuto in occasione del restayling della statale Aretina.

Quindi intorno al 2018. Ma la questione è diventata di dominio pubblico recentemente, dopo un incontro sulla sicurezza stradale. "Girone e Anchetta contano 1700 abitanti; Ellera 500 e Le Falle 200. Nella zona vi sono paesi sotto le cento anime con dignità di centro abitato come Consuma o Monteloro. Fiesole invece- conclude Landi - pare quasi sia contra l’attuazione di provvedimenti a tutela di pedoni e ciclisti".