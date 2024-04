Giovanni da Verrazzano, la lettura sulla vita

Immergersi per in giorno nel personaggio di Giovanni da Verrazzano. Il Comune di Greve in Chianti lancia la call to action e chiama i cittadini a partecipare ad una lettura collettiva che ripercorrerà la vita e le imprese del navigatore umanista grevigiano in occasione dei 500 anni dalla scoperta della baia dove sorge New York, avvenuta il 17 aprile 1524. Una lettura corale, a più voci, che vedrà la partecipazione dell’attrice Amanda Sandrelli e degli attori della storica compagnia Arca Azzurra. Il reading collettivo e partecipato, aperto a tutti coloro che vorranno dare il loro contributo, è uno degli appuntamenti del cartellone messo in campo dal Comune per la celebrazione della ricorrenza che rinnova e consolida la relazione di amicizia tra il Chianti e gli Usa nel segno del valore scientifico e culturale dell’impresa compiuta dall’esploratore grevigiano. Tra gli eventi di maggior rilievo c’è il debutto di una narrazione teatrale inedita allestita per l’occasione e prodotta da Arca Azzurra. L’iniziativa prevede, appunto, la partecipazione attiva di lettori e lettrici che interpreteranno il percorso biografico del navigatore-umanista, tratto dal libro di Marco Hagge "Navigatore e gentiluomo" . Lo spettacolo, in programma il 3 maggio alle 21.15 in piazza Matteotti, è a cura di Massimo Salvianti con Amanda Sandrelli e con Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci. L’evento vede la partecipazione degli allievi e delle allieve delle scuole di teatro del territorio con il coinvolgimento di amministratori, cittadini e visitatori. Per partecipare inviare una mail a [email protected] con oggetto "partecipazione lettura collettiva Giovanni da Verrazzano".

Andrea Settefonti