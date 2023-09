Riparte l'anno scolastico e riprende Giovanisì in tour

Firenze, 19 settembre 2023 - Con l’avvio del nuovo anno scolastico, venerdì prossimo 22 settembre riprende da Volterra “Giovanisì in tour”, il viaggio del camper di Giovanisì nelle scuole della Toscana. Oltre 50 tappe per incontrare fino a primavera ‘24 più di 800 classi, con l’obiettivo di raccontare a ragazze e ragazzi tutte le opportunità che la Regione offre attraverso il suo progetto per l’autonomia dei giovani. “Dopo la prima fase al termine della quale nel giugno scorso siamo arrivati a incontrare oltre 8000 studenti – spiega il presidente della Regione Eugenio Giani - riportiamo l’istituzione regionale fuori dalle proprie mura per continuare a condividere con i ragazzi l’importanza di avere il coraggio di scegliere con autonomia il proprio percorso, qualunque siano ambizioni e sogni coltivati”. “La Toscana – aggiunge Giani - è una terra che offre ad ognuno la possibilità di realizzarsi, attraverso interventi specifici rivolti sia a percorsi formativi, che professionali e imprenditoriali”. Il tour - organizzato dalla Presidenza della Regione Toscana e Giovanisì – avrà lo stesso format, dinamico e coinvolgente, conosciuto nella prima prima fase, suddiviso in diversi momenti e realizzato con la collaborazione di formatori specializzati. Il camper viaggerà all’insegna dello slogan che già lo ha caratterizzato: “In viaggio per il tuo presente”. In ogni tappa saranno raccontate le esperienze di chi ha già beneficiato delle opportunità di Giovanisì e l’interazione fra i ragazzi e le ragazze presenti sarà stimolata anche attraverso strumenti innovativi e multimediali come Mentimeter, un’app di sondaggistica che dà la possibilità di avere feedback in tempo reale e di permettere ai giovani di esprimere la propria percezione del presente oltre che realizzare quali sono bisogni e aspettative dei propri coetanei. Gli incontri incoraggeranno inoltre il protagonismo giovanile e la cittadinanza responsabile, e saranno a tale proposito accompagnati dal motto “I care” per celebrare il centenario della nascita di Don Lorenzo Milani.