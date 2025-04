Giovani in azione: amicizia e solidarietà all’Interact Firenze PHF

Firenze, 16 aprile 2025 - Si è trasformato in una vera festa della condivisione e dell’amicizia il pranzo promosso dall’Interact Firenze PHF, guidato dal giovanissimo presidente Lorenzo Nocentini. Inizialmente pensata come una grigliata, a causa del maltempo la giornata si è trasferita al coperto, nella casa del socio Gregorio Cacciamani, dove un clima di entusiasmo ha contagiato tutti i presenti, sempre all’insegna della solidarietà con la distribuzione su donazione delle magliette ecosostenibili a favore di Marta Cappelli Onlus, realizzate da Ecosum con il logo del Club. Nonostante il cambiamento di programma, l’adesione è stata sorprendente: 39 partecipanti – tra cui anche due ragazzi del Rotaract – hanno dato vita a un momento di festa, condivisione e spirito associativo. Gli ospiti hanno portato pasta e altre pietanze, trasformando la giornata in un’occasione per conoscersi meglio e stringere nuove amicizie. Il momento più emozionante è stato la “spillatura” di 7 nuovi soci, che arricchiscono le fila di un gruppo sempre più vivace, nato proprio per promuovere progetti di solidarietà e cittadinanza attiva. Il tutto assume ancor più valore se si considera che i soci dell’Interact hanno un’età compresa tra i 12 e i 18 anni. A chiudere in bellezza ci ha pensato il dj set curato dallo stesso presidente Nocentini, che ha raccolto l’energia di tutti in un finale di balli e risate. «L’evento è stato per me una grande soddisfazione, come del resto tutti gli altri che stiamo organizzando, e ci ricompensa degli sforzi fatti – sono state le sue parole-. Mi rende davvero felice vedere come il nostro gruppo Interact stia diventando un “luogo” sempre più coinvolgente, capace di stimolare nuove conoscenze e amicizie, nello spirito che ci rappresenta». Un successo di partecipazione e soprattutto di condivisione, capace di incarnare in pieno i valori dell’associazionismo giovanile fiorentino: passione, inclusione e voglia di costruire qualcosa di grande insieme. Tutte qualità che, a giudicare dai sorrisi e dagli abbracci alla fine della festa, non mancheranno di portare l’Interact Firenze PHF ancora più lontano. Caterina Ceccuti