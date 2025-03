Giotto Jazz Festival, su il sipario

Al via la XXVI edizione del Giotto Jazz Festival, che propone, da stasera a domenica, una serie di concerti a Borgo San Lorenzo e Vicchio, ma ci sarà spazio anche per incontri con il pubblico, aperitivi, mercati, food e feste, il tutto promosso dal Comune di Vicchio e dal Jazz Club of Vicchio con Music Pool. Grande attenzione poi alle presenze femminili per l’anteprima e la conclusione del festival: il live di stasera alle 21,30 al Teatro Giotto di Borgo San Lorenzo è infatti dedicato a ’Semplicemente Frida in Tour’, il nuovo progetto in cui Frida Bollani Magoni suona il piano elettrico con Mark Glentworth al vibrafono e alle percussioni. Sarà invece il quintetto della pianista romana Francesca Tandoi a chiudere i live domenica alle 21,30 al ’Giotto’ di Vicchio, con uno speciale omaggio alla musica di Franco Califano. Nel mezzo tre concerti al Teatro di Vicchio: domani il set del bassista Tony Levin con i suoi Stick Men, venerdì spazio a Bill Evans che col suo sax guida un ensemble di tre fuoriclasse come Gary Husband alle tastiere, Keith Carlock alla batteria e Felix Pastorius al basso. Sabato sarà la volta del chitarrista degli Snurky Puppy Mark Lettieri, in quartetto con Wes Stephenson al basso, JT Thomas alla batteria e Daniel Porter alle tastiere.

Giovanni Ballerini