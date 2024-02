Giorno del ricordo. Letture e interventi

Giorno del Ricordo, appuntamento a Scandcici. L’evento è organizzato dal Comune di Scandicci, in collaborazione con il Comitato provinciale di Firenze dell’Anvgd (Associazione Venezia Giulia e Dalmazia) e il Comitato della Memoria. Appuntamento martedì 13 alle 10,30 al giardino intitolato lo scorso anno agli "Esuli istriani, fiumani e dalmati" in via Volpini a Le Bagnese. Sono previste letture da parte di studenti della media Altiero Spinelli nell’ambito del progetto "Giorno del Ricordo 2024 – Esodo, radici storiche, memoria e futuro". Intervengono il sindaco Sandro Fallani, l’assessore alla Memoria, Claudia Sereni, la presidente del Consiglio comunale, Loretta Lazzeri, la presidente del Comitato provinciale Anvgd di Firenze, Daniela Velli.