’Giorni di storia’: incontri, interviste e dialoghi

Il festival "Giorni di Storia", in corso, proseguirà nei prossimi giorni con ospiti davvero di spicco. Domani alle 17,30, alla Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino sarà protagonista dell’incontro Susanna Camusso ex segretaria generale della CGIL, senatrice e vicepresidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro. L’incontro, dedicato al ruolo storico dei sindacati come strumenti di democrazia, sarà introdotto dal sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi. Ingresso libero.

Il giorno dopo, sempre alle 17,30 e sempre in biblioteca, arriverà invece l’ex presidente della Camera dei Deputati e vicepresidente del Consiglio Gianfranco Fini che dialogherà con la capocronista de"La Nazione" Erika Pontini sui mutamenti della destra italiana dal dopoguerra.

Il 6 dicembre, al Cinema Multisala Grotta, probabilmente l’incontro più atteso, quello con Antonio Scurati che presenterà il suo ultimo libro "M. L’ora del destino" intervistato dalla direttrice di Qn, La Nazione, Il Resto del Carlino, Il Giorno Agnese Pini. Prenotazioni [email protected].