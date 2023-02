In occasione della Giornata dell’epilessia che quest’anno si celebra domani 13 febbraio, il Centro epilessia della Neurologia 2 di Careggi, diretta dal professor Luca Massacesi, mette a disposizione della cittadinanza il numero 055.7947003 per fornire informazioni sulla malattia. La linea sarà attiva la mattina dalle 9 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 18. Lo annuncia la dottoressa Eleonora Rosati referente del Centro, dove sarà distribuito anche materiale informativo. Domani per testimoniare vicinanza ai pazienti e alle loro famiglie, insieme ai monumenti di varie città, la statua del David al Piazzale sarà illuminata con una luce viola, colore simbolico dell’epilessia. L’epilessia - ricorda Rosati, coordinatrice della sezione tosco umbro marchigiana della Lega italiana contro l’epilessia - è una fra le malattie neurologiche più diffuse, sono oltre 50 milioni le persone colpite nel mondo, in Toscana si stima siano circa 35.000.