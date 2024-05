Giornata fiorentina per Luzi. Il comandante generale dell’Arma in visita alla caserma Baldissera

Il comandante generale dell’Arma dei carabinieri Teo Luzi ha visitato la caserma Baldissera, sede del comando della Legione ‘Toscana’. Dopo essere stato ricevuto dal comandante della Legione, il generale di brigata Lorenzo Falferi, ha incontrato una rappresentanza di militari di ogni ordine e grado della linea territoriale, dei reparti speciali e del comparto forestale dell’Arma. Nel corso dell’incontro, come riporta una nota dell’Arma, il comandante generale Luzi ha ringraziato tutto il personale per il quotidiano impegno profuso, per l’elevata professionalità e per la consapevole vicinanza alle esigenze di sicurezza del territorio e della popolazione, invitandoli a proseguire nell’azione di contrasto ad ogni forma di criminalità diffusa.