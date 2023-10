Giornata dell’Ordine di Malta. Controllo della pressione gratis negli stand di piazza Bartali

Torna oggi la Giornata dell’Ordine di Malta, Ordine religiosoospedaliero. Questa quarta edizione, oltre che alle 34 piazze italiane, vedrà coinvolte anche altre 10 Nazioni nel mondo, divenendo la prima Giornata Mondiale dell’Ordine di Malta. Una giornata per far conoscere il lavoro svolto quotidianamente dai volontari al servizio delle persone e delle famiglie in stato di necessità e allo stesso tempo presentare i diversi progetti e le iniziative che l’Ordine ha strutturato negli anni, a livello locale, nazionale ed internazionale, in favore delle fasce più vulnerabili della popolazione. Dalle 9 alle 19 si può conoscere da vicino la realtà dell’Ordine di Malta a Firenze e in Italia in piazza Gino Bartali (viale Giannotti davanti alla Coop di Gavinana).

In piazza, oltre a ricevere informazioni, sarà possibile essere sottoposti alla misurazione della pressione, al monitoraggio della saturazione ed assistere ad una dimostrazione pratica di primo soccorso.