Giornata della Protezione Civile a Sesto: 40 associazioni in piazza

Oltre quaranta stand di enti e associazioni, ma anche dimostrazioni pratiche ad effetto e convegni dedicati ad emergenze e attività di prevenzione. Ruota attorno a questi ‘ingredienti’ la 16ª edizione della "Giornata della protezione civile" organizzata dal Servizio comunale di Protezione civile e dal Comune di Sesto nella centralissima piazza Vittorio Veneto. Il via domani alle 9 con apertura stand, alle 9,40, dopo l’inno nazionale eseguito dalla Banda musicale di Sesto, previsti gli interventi delle autorità cittadine e premiazione di quasi 2000 studenti che riceveranno un attestato per aver seguito con successo le lezioni e le prove pratiche di Protezione civile. Dalle 9 alle 18 sarà possibile partecipare alle tante iniziative che ogni ente e associazione organizzerà in piazza: ci saranno Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Vigili del fuoco, e le principali associazioni di volontariato. Saranno presenti molti progetti anche di livello nazionale e alcune attività ludiche di grande divertimento per piccoli e grandi. Dalle 10 nella Sala Pilade Biondi del Palazzo comunale prenderanno poi il via i convegni su tematiche di protezione civile a cura di Pro Loco e Croce Viola, mentre alle 15 inizieranno i convegni tecnici e dalle 15,30, in piazza, via alla parte più attesa del programma: le dimostrazioni pratiche interattive che coinvolgeranno tutti i visitatori all’evento.

S.N.