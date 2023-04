Giornalisti in assemblea L’Ordine premia i professionisti iscritti da quaranta e 50 anni

Dopo i due anni di pandemia, l’assemblea annuale dei giornalisti della Toscana è tornata in presenza ed è stata l’occasione per premiare professionisti e pubblicisti (oltre 80) iscritti all’albo da 40 e 50 anni che hanno ricevuto la targa d’onore nell’auditorium della Regione. Ad aprire i lavori il presidente dell’Odg Toscana, Giampaolo Marchini che ha sottolineato come il web inondi di informazioni che "devono essere ovviamente sottoposte al nostro controllo, che non può prescindere da etica e deontologia". All’assemblea sono intervenuti, fra gli altri, il presidente nazionale Odg Carlo Bartoli, e il presidente Ast, Sandro Bennucci.