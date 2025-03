Giornale: un amico dimenticato. Un nuovo inizio per i quotidiani

"Noi giovani di oggi leggiamo il giornale?". Questa è la domanda che la nostra classe si è posta in occasione di questa iniziativa. Per tentare di darci una risposta abbiamo realizzato un sondaggio con le 6 classi terze della nostra scuola. Analizzando le risposte delle classi abbiamo visto che solo il 37% degli studenti legge il giornale. La maggior parte di loro legge articoli sportivi e i meno letti sono gli articoli di politica, mentre le altre tipologie non sono tanto popolari. Le persone che non leggono il quotidiano lo fanno principalmente per mancanza di voglia e di tempo oppure perché non amano leggere, perché guardano il telegiornale, guardano il telefono o perché non ce l’hanno a portata di mano.

Nel sondaggio abbiamo inserito anche dei suggerimenti per rendere più accattivante il giornale: parlare di argomenti come per esempio auto e motori, maggior numero di immagini e linguaggio più semplice. Gran parte degli adolescenti non legge più il quotidiano, ma ci siamo resi conto che in realtà ci informiamo su fatti di attualità in altri modi: per esempio, tramite genitori, guardando il telegiornale che da tempo è uno dei metodi più usati per l’informazione; un altro metodo con cui è possibile informarci è l’uso del cellulare. Anche in questo ambito il processo tecnologico ha dato i suoi frutti, infatti le più importanti redazioni di giornali si possono trovare anche sui loro siti online.

Perciò ci siamo posti la domanda: ma leggere il giornale serve davvero? Partiamo dai pro: innanzitutto si può leggere dove e quando si vuole, non necessita di Internet ed è quindi più versatile; un altro vantaggio è la possibilità di un’analisi personale approfondita impossibile nelle tempistiche del telegiornale.

Riguardo ai contro abbiamo rilevato che il giornale fornisce informazioni in modo meno immediato e che richiede un’attenzione maggiore rispetto al telegiornale, essendo più impegnativo leggere che ascoltare. Altra considerazione: il prezzo è un po’ alto per l’acquisto quotidiano da parte di un pubblico giovanile. Per renderlo più attrattivo servirebbero: semplificazione del linguaggio, tematiche più giovanili e maggiore presenza di immagini e giochi. Ma la proposta che riteniamo maggiormente significativa potrebbe essere l’istituzione di una rubrica fissa tenuta da un gruppo di giovani, in modo da rendere più coinvolgente il giornale. Ci auguriamo che i nostri consigli possano risultare utili e rendano la lettura del quotidiano più popolare tra i ragazzi.