A Firenze una piazza intitolata a Giorgio Gaber

Articolo : Firenze dedica una piazza a Giorgio Gaber, omaggio all'artista in via Monferrato

Firenze, 19 luglio 2022 - Nasce a Firenze piazza Giorgio Gaber, nel Quartiere 4. Tra i presenti alla cerimonia di intitolazione il sindaco di Firenze Dario Nardella e l'assessore alla toponomastica Maria Federica Giuliani. “Oggi Firenze dedica un giorno a Gaber, grandissimo protagonista della storia artistica e musicale italiana - ha sottolineato il sindaco -. Abbiamo scelto questa piazza, una tra le più grandi dell’Isolotto perché vogliamo rilanciarla proprio partendo dalla cultura, con questo gesto simbolico. Gaber ha tenuto il suo ultimo spettacolo a Firenze, al teatro Puccini, con ben 61 repliche. A Firenze era amato e da oggi un pezzo di città sarà legato indissolubilmente a lui”.

“Il prossimo anno, nel ventesimo anniversario della scomparsa, potremo pensare a organizzare un grande evento per ricordarlo proprio partendo da questa piazza” ha aggiunto l’assessore Giuliani. Oggi, per iniziativa della Fondazione Gaber, ci sarà la manifestazione “Firenze per Gaber”, sulla falsariga di quanto già sperimentato in altre città italiane, un doppio appuntamento alla Limonaia di Villa Strozzi: alle 19.00 l’incontro “Giorgio Gaber e il Teatro-Canzone”, alle 21.00 lo spettacolo “E pensare che c'era Giorgio Gaber” di e con Andrea Scanzi. Gli eventi fanno parte del cartellone dell’Estate Fiorentina.

Niccolò Gramigni