Giorgetti: “Per Campo di Marte tram soluzione migliore”

Firenze, 12 gennaio 2024 - "Confermiamo che la scelta del sistema di trasporto affidata alla tramvia è sotto tutti i punti analizzati la migliore soluzione per la nostra città". E' quanto afferma Stefano Giorgetti, assessore alla mobilità del Comune di Firenze, in una lettera di risposta alla petizione promossa dal comitato Vitabilità, che chiede di realizzare una busvia elettrica al posto della tramvia, nella tratta da piazza della Libertà a Rovezzano, e dunque nel quartiere di Campo di Marte. Secondo il Comune, che allega alla lettera una nota tecnica prodotta da Architecna Engineering, progettista sia della tramvia di Firenze che della busvia di Bari citata nella petizione, con una busvia "si ha un maggiore ingombro rispetto al tram da 1,20 a 1,70 metri, con conseguente taglio di molte alberature", e la possibilità di utilizzare tratti di busvia anche di bus tradizionali, come richiesto nella petizione, "risulta normativamente non possibile". Rispetto al tram, scrive ancora il Comune, "si può ritenere una riduzione del costo della tecnologia, ma che nel conto finale probabilmente non ridurrebbe i costi complessivi dell'opera", soprattutto perché occorrerebbero molti più veicoli per garantire uguale capacità, e necessiterebbe costruire anche un ulteriore e importante deposito per la manutenzione, sosta e ricarica mezzi".