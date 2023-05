Gioiello Torna a splendere la cappella di San Nicola

FIRENZE

È la prima a cappella destra entrando nella Basilica della Santissima Annunziata, a pochi metri dall’affresco miracoloso dell’Annunciazione. È dedicata a San Nicola e fin dal 1353 è appartenuta alla famiglia del Palagio. Dopo un lungo intervento iniziato nel 2021, la cappella ha recuperato ora colori e luminosità grazie al restauro finanziato dai Friends of Florence attraverso The Giorgi Family Foundation. Secondo la tradizione, un tempo la cappella ospitava gli affreschi di Taddeo Gaddi, collaboratore di Giotto e uno dei suoi allievi più fedeli. Secondo Vasari, l’artista vi dipinse il salvataggio dei marinai da parte di San Nicola, scena molto apprezzata dai contemporanei. La cappella fu completamente rinnovata nel 1628 e il suo prezioso impianto decorativo è costituito dagli affreschi di Matteo Rosselli di Domenico Pugliani, dalla tavola d’altare di Jacopo Chimenti e da un importante arredo lapideo, scultoreo e architettonico realizzato con materiali di pregio. Un’iscrizione ricorda i due fondatori Tommaso, gonfaloniere di giustizia della Repubblica fiorentina, e il più noto Guido del Palagio, anch’egli gonfaloniere di giustizia della repubblica per due volte. La composizione policroma è giocata sul rapporto esistente fra le pitture murali, la pala d’altare e gli elementi scultorei e architettonici. Al centro del frontone spezzato, sopra l’altare maggiore a edicola, c’è un busto marmoreo di Cristo, recentemente attribuito a Giovan Battista Caccini.

L’intervento di restauro ha riguardato gli affreschi, gli stucchi e i materiali lapidei. Ieri la presentazione, con la vicesindaca e assessora alla Cultura Alessia Bettini, la presidente dei Friends of Florence Simonetta Brandolini d’Adda, i tecnici e i restauratori.

O.Mu.