Giochi ed eventi. La Fiera Calda entra nel vivo

È in corso a Vicchio la ’Fiera Calda’ 2024. Al taglio del nastro, giovedì, era presente anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani con il sindaco Francesco Tagliaferri e il vicesindaco Marco Gasparrini, il sindaco di Dicomano Massimiliano Amato e il vicesindaco di Barberino di Mugello Paolo Tagliaferri. Tanti gli appuntamenti previsti nel centro storico, tra piazza Giotto, piazza della Vittoria, le Logge, piazzetta di Levante: musica dal vivo, dj set, animazione, street food.

Poi un ampio programma per bambini con laboratori e giochi, attività, esibizioni e spazi delle associazioni locali, la loggia del contadino con dimostrazione dei mestieri di un tempo, ed ancora, l’angolo dei pittori, artigianato in mostra e laboratori artigianali, il mercato della fiera, il mercatino degli hobbisti e dei produttori agricoli, presentazioni di libri e momenti culturali, il trofeo del tiro alla rulla e il primo Trofeo Fifa per ragazzi, la corsa ciclista con bicicletta d’epoca e l’esposizione di mezzi d’epoca, l’esibizione della Vicchio Folk band, il ritmo scatenato dei Funk Off, e tanto altro, senza dimenticare lo spettacolo pirotecnico al lago di Montelleri di domani sera.

Nel centro storico, sotto le suggestive Logge torna il Jazz Night Garden che ha caratterizzato per anni la Fiera Calda di Vicchio: un cuore pulsante di musica e allegria con birreria e cocktail bar. Dopo dieci anni di interruzione (l’ultima edizione è stata del 2014) torna con un programma che spazia dal rock, al jazz, dal funky alla musica italiana. E domani alle 18 per le vie del centro del centro storico risuoneranno le note della musica dei Funk Off. Una musica trascinante e spettacolare, moderna e coinvolgente, eseguita dalla marching band che definisce la propria musica ’Funk Made in Vicchio’.

Nicola Di Renzone