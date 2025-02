Giochi e visite: il Carnevale dentro al museo

Dopo il successo della festa, organizzata dalla Pro Loco di Fiesole con le principali associazioni locali, che ha visto la partecipazione di oltre un centinaio di persone fra sfilata e giochi in piazza, domenica il carnevale del capoluogo si sposta al museo archeologico, con un laboratorio per la realizzazione di maschere personalizzate. L’iniziativa è rivolta ai bambini fra i 7 e gli 11 anni e alle loro famiglie. Precede la visita guidata, durante la quale i piccoli partecipanti potranno prendere ispirazione dai reperti esposti nelle sale, come i bronzetti votivi o le terracotte del tempio o del teatro romano, per le creazione dei loro travestimenti.

Il laboratorio è a pagamento (5 euro a bambino), mentre l’ingresso è gratuito sia per i bambini che per un accompagnatore, con prenotazione obbligatoria tramite il sito: www.museidifiesole.it. I posti sono limitati. Proseguono ancora i laboratori per la costruzione delle maschere e i pomeriggi con l’animazione per i bambini di Compiobbi. L’appuntamento è oggi alle 17 presso la Carrozza della Proloco Valle dell’Arno. I lavori realizzati parteciperanno alla sfilata per le vie di Compiobbi, che culminerà con un evento conclusivo con coriandoli, frittelle e cenci per tutti che si terrà nella giornata di domenica, alla sede della proloco in via Romena 1. Informazioni e prenotazioni del laboratorio: 3516191202. Costo 5 euro a bambino. E’ obbligatorio il travestimento per la festa in maschera che questa sera animerà lo stadio Poggioloni Pandolfini, alle Caldine. Buffet con pizza, coccoli, crostini, acqua vino e soft drink. Ingresso a pagamento.

Daniela Giovannetti