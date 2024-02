Gioca tre euro al Superenalotto e vince più di 200 mila euro. La fortuna bacia Rifredi

Un fiorentino è stato baciato dalla fortuna con una vincita non indifferente al Superenalotto. Poteva essere un giorno qualsiasi ma la sorte è stata dalla sua parte. Succede nell’estrazione di sabato scorso: comprando un biglietto vincente al punto vendita "Non Solo Fumo" in via Il Massaio 11-13. Il fortunato ha centrato 1 punto su 5 riuscendo a vincere più di 200 mila euro, per l’esattezza 210.526,14 euro. La combinazione vincente è stata 41, 43, 46, 47, 63, 87, J 30, SS 44. Il concorso superenalotto superstar di sabato scorso ha assegnato ben 360.060 vincite ma nessun ’6’. Infatti l’ultimo ‘6’ da 85,1 milioni di euro è stato centrato a Rovigo il 16 novembre 2023, con una schedina da 3 euro. Tra le più grandi vincite della storia del Superenalotto non possiamo non ricordare quella avvenuta nel 2002. Al punto vendita Sisal Sporting Club Viola fu vinto un jackpot pari a 38.601.808,42 euro.