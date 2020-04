Firenze 20 aprile 2019 - Scandire i tempi della giornata ritagliando almeno un'ora per se stessi da dedicare al mantenimento della forma fisica e del benessere generale è uno dei consigli più caldeggiati dai medici in un periodo in cui paura e isolamento forzato in casa possono alimentare lo stress, la tensione e mettere alla prova non solo la nostra tenuta fisica ma anche quella psicologica.

Fare un piccolo allenamento quotidiano, mai eccessivo, ma commisurato alle proprie necessità, aiuta la mente e il corpo.

Per questo La Nazione ha deciso di invitare i suoi lettori alle lezioni gratuite di ginnastica, selezionando tra le offerte online, quella che offre requisiti di qualità, semplicità e facilità. Lostudioesse di Silvia Tozzi, insegnante alla scuola di Scienze motorie dell'Università di Firenze, ha creato un gruppo su Facebook (e replica le sue lezioni su YouTube): tutti i giorni, alle 18, tiene una lezione in diretta streaming - gratuita - sul gruppo Lostudioesse Live.

Tra le discipline insegnate ha selezionato quelle che possono essere svolte su un tappetino, in poco spazio e senza l’ausilio di attrezzature. Il gruppo Lostudioesse Live ha superato i 900 membri, molti dei quali seguono le lezioni in differita, in qualsiasi momento della giornata, altri in diretta.

Le lezioni di Pilates matwork, Pilates barre e Ipopressiva si alternano senza soluzione di continuità 7 giorni su 7 alle 18, integrate da Functional training, Ipopressiva Gah e Vinyasa Yoga&meditation tenute da altri istruttori: Caterina, Andrea, Kyle quasi tutti i giorni alle 12. I video delle lezioni rimangono su Lostudioesse Live per essere fruibili dai nuovi membri e dagli appassionati.

E se volete saperne di più sulle lezioni di ginnastica che vengono proposte, continuate a leggere.

Metodo Pilates. L’innovativo programma di esercizi ideato ed elaborato da Joseph Hubertus Pilates nei primi anni del ‘900, coinvolge in maniera consapevole la muscolatura profonda e fornisce un grande supporto alla colonna vertebrale favorendo la corretta postura. Garantisce un corpo bello, bilanciato, forte ed efficiente.

Pilates Matwork. Nel Matwork, letteralmente lavoro su materassino, è il corpo stesso con la sua forza di gravità il mezzo allenante con il quale riusciamo ad ottenere benefici estetici e funzionali senza incrementare la massa muscolare. Questa lezione è indicata per coloro che ambiscono a una silhouette armoniosa e a migliorare il tono muscolare di tutto il corpo.

Pilates Barre. Il Pilates incontra la danza. La lezione prevede una prima parte alla sbarra con movimenti peculiari della danza classica, esercizi di Pilates rivisitati in piedi standing e protocolli del Matwork per il rinforzo del core. La lezione di Barre è perfetta per coloro che desiderano ottenere una migliore postura nonché un notevole e rapido incremento del tono muscolare di gambe e glutei, senza creare ristagno di liquidi.

Gyrotonic expansion system. I protocolli di lavoro di Juliu Horvath integrano sapientemente i principi chiave della danza, dello yoga, del Tai chi e del nuoto con le più attuali scienze del movimento. Promuovono la massima espressione funzionale di muscoli, tendini, legamenti e articolazioni, allungano e al contempo potenziano la muscolatura, incrementando la mobilità e l’elasticità di tutto l'apparato muscolo-scheletrico, la coordinazione neuro-muscolare e le capacità funzionali dell’intero organismo, realizzando molteplici funzionali ed estetici. I principi di circolarità, fluidità e continuità dei movimenti sono esaltati sia nella versione a corpo libero della tecnica Gyrokinesis che con l’utilizzo di attrezzature Gyrotonic attraverso sequenze ritmiche che la rendono molto vicina alla danza. Il Gyrotonic Expansion System struttura un corpo bello, tonico, agile, aggraziato con una muscolatura forte elastica e allungata.

Tecniche Ipopressive del dottor Caufriez. Il rivoluzionario metodo di riprogrammazione posturale globale, nato negli anni ’90 dall’intuizione del dottor Marcel Caufriez, riattiva e tonifica la fascia addominale e il pavimento pelvico e riequilibra la statica della colonna vertebrale, risultando estremamente efficace nella rieducazione posturale, nel recupero post-partum, nel trattamento delle sintomatologie uro-genitali, nella prevenzione e nella gestione delle ernie discali. Induce un importante drenaggio linfatico e riduce il girovita. La Ginnastica Addominale Ipopressiva (GAI) è la versione terapeutica della tecnica, la Riprogrammazione Sistemica Funzionale (RSF) è l'evoluzione fitness con protocolli dinamici, efficaci sia a scopo preventivo-rieducativo e compensativo sia come supporto alla preparazione atletica.

Vinyasa yoga&meditation. Una lezione fluida e dinamica in cui le posizioni asana dello yoga tradizionale - coordinate costantemente con il respiro pranayama - si susseguono in maniera continua e rapida attraverso precise transizioni, realizzando sequenze più o meno complesse e lezioni sempre nuove.