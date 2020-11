Firenze, 5 novembre 2020 - Omaggio della Fondazione Ort-Orchestra della Toscana a Gigi Proietti nel giorno del suo funerale davanti al Teatro Verdi di Firenze, di cui l'ente è proprietario. Sugli ingressi del teatro è stata posta una gigantografia in carta incollata, alla maniera degli 'street artist', di Figi Proietti che resterà lì fin quando il tempo e l'usura lo permetteranno.

Lo scatto arriva da uno dei suoi tanti spettacoli che sono stati organizzati proprio qui da Antico Teatro Pagliano. In particolare si tratta del 2013, una delle prime date di «Cavalli di battaglia», e ritrae l'attore romano in una delle sue tipiche espressioni di gioia e liberazione alla fine di uno show.

L'immagine è di Marco Borrelli, fotografo di scena fiorentino che segue da molti anni le produzioni più importanti del nostro paese, dal pop alla classica. Negli ultimi sette anni Borrelli è stato il fotografo ufficiale di Gigi Proietti e all'attore ha dedicato il seguente pensiero legato proprio a questo ricordo a Firenze.

"Un abbraccio largo 7 metri non basterebbe comunque a racchiudere l'immensità che eri - scrive Borrelli -. Qui, sulle porte del Teatro Verdi, dove per la prima volta ti ho fotografato 7 anni fa, alle tue prime date di 'Cavalli di Battaglia'. Non sapevo certo che poi quello spettacolo l'avrei ri-fotografato un'altra decina di volte, prima alle Terme di Caracalla, poi l'Auditorium di Roma per gli anni successivi, fino in prima serata su Rai1; e poi fotografo del tuo teatro, il Globe".