Giffoni Film Festival in trasferta. Incontro per ricordare Valentina

Incontro speciale per gli studenti dell’istituto superiore Calamandrei: hanno ricevuto la visita di Claudio Gubitosi (nella foto), fondatore e direttore del Giffoni Film Festival. Alcune classi del liceo linguistico e del liceo scientifico a indirizzo sportivo hanno avuto l’opportunità di incontrarlo, ascoltarlo e porgli delle domande all’interno dell’auditorium scolastico intitolato a Valentina Gallo. "Gubitosi li ha catturati con la sua personalità travolgente, ottenendo l’attenzione degli studenti che hanno seguito con grande interesse il coinvolgente racconto di come è nato e cresciuto il più grande festival internazionale del cinema per i giovani": sottolinea la professoressa Tamara Taiti, vicepreside dell’istituto superiore. All’incontro hanno partecipato il presidente del Rotary club Firenze Sesto Michelangelo Luca Barretta, che ha promosso l’iniziativa e l’assessore alle politiche educative del Comune di Sesto Fiorentino Sara Martini.

Erano presenti anche i coniugi Gallo, genitori di Valentina a cui appunto è intitolato l’auditorium: nell’ultima edizione del Festival Giffoni, è stato presentato fuori concorso un cortometraggio sulla vicenda delle tredici ragazze decedute in Spagna nel 2016 a causa di un incidente durante un viaggio di studio. Tra le giovani vittime c’era anche Valentina, che ha perso la vita in un momento che doveva essere di gioia e di crescita.

Gli studenti hanno accolto la famiglia Gallo con grande affetto e vicinanza.