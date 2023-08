Giardino Rita Atria La rabbia della Lega

Giardino Rita Atria, occorre più manutenzione. La richiesta arriva dai cittadini di Badia a Settimo ed è stata presa in carico dal consigliere della Lega, Luigi Baldini, che ha presentato una interrogazione. "I residenti – dice – lamentano la mancata manutenzione sia per quanto riguarda la potatura sia per quanto riguarda le siepi di recinzione. E’frequentato da famiglie e bambini, l’intervento è urgente" p". Baldini ha chiesto quali siano i tempi di attesa per la sistemazione.