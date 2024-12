Giardino di piazza della Repubblica. Ubriaco dà in escandescenza

Ubriaco dà in escandescenze nel giardino di piazza della Repubblica. E’ successo ieri pomeriggio, sono stati alcuni cittadini che vivono nella zona a filmare la scena e a chiedere maggiori controlli in una zona centralissima come quella che va da via Aleardi a piazza Matteotti. L’uomo era nel giardino pubblico di piazza Repubblica, recentemente ristrutturato dall’amministrazione comunale.

In mano una bottiglia di superalcolici, ha cominciato a camminare senza una meta dentro al giardino, ovviamente vuoto al momento perché nessuno osava avvicinarsi.

Poi, ‘posato il fiasco’ si è tolto piumino e soprabito e, in felpa ha continuato a presidiare gli ingressi del giardinetto, urlando frasi sconnesse. La storia è andata avanti per una decina di minuti, fortunatamente a un certo momento l’uomo ha deciso di andarsene, e l’area verde è tornata alla società civile.

Non è il primo caso che si verifica in città, qualche giorno fa un’altra persona, probabilmente in preda all’alcol, ha ugualmente creato problemi alla rotatoria di via Baccio da Montelupo a Casellina. Era mattina, il traffico è stato bloccato, sono stati i chiamati i carabinieri che, dopo una colluttazione hanno preso in carico l’uomo e lo hanno portato in caserma. La richiesta di attenzione da parte dei cittadini resta alta. Episodi di questo genere continuano a verificarsi un po’ in tutti i quartieri.