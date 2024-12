A Firenze il giardino della Sinagoga intitolato a Daniela Misul

Firenze, 19 dicembre 2024 - Il giardino della Sinagoga, a Firenze, è stato intitolato questa mattina a Daniela Misul, che è stata più volte presidente della comunità ebraica ed è stata tra gli artifici dei progetti culturali ed educativi sulla memoria. Misul è morta ad agosto 2019. Hanno partecipato alla cerimonia di intitolazione, si legge in una nota, la sindaca di Firenze Sara Funaro e l'assessora alla toponomastica Caterina Biti. “Daniela Misul è stata una presenza importante nella nostra città, un esempio di impegno e di confronto costante - afferma Biti -. Dedicarle un giardino è un modo per far sì che sia ricordata per sempre”.