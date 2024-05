Figline e Incisa (Fi), 30 maggio 2024 - Sarà dedicato a Michela Murgia “Il Giardino di Alceste 2024”, la rassegna letteraria itinerante dal 12 giugno al 17 luglio a Figline e Incisa Valdarno: sei serate di letture e musica per riscoprire l'opera e il pensiero della scrittrice, attivista e femminista a un anno dalla sua scomparsa. Il titolo di questa edizione è “Non stare solo”, espressione con la quale Michela Murgia era solita rispondere a chi con lei sfogava le frustrazioni di un periodo negativo, come raccontato anche da Roberto Saviano nel commovente discorso tenuto al funerale dell’intellettuale sarda.

Si parte il 12 giugno al Circolo Arci di Palazzolo con “Nati due volte”, una serie di letture tratte da “Accabadora”, con cui la scrittrice vinse i premi SuperMondello e Campiello nel 2010. Il Circolo Ricreativo Ponte agli Stolli invece ospiterà il 19 giugno “(Donne) controcorrente” con letture tratte dal saggio “Morgana e lo sono tempesta”, mentre il 26 giugno sarà il turno del Circolo Arci di Restone con “Nel nome del marketing” dall’opera prima della scrittrice sarda “Il mondo deve sapere”.

Il 3 luglio toccherà poi a “L'amore (non) uccide” con letture da “L'ho uccisa perché l'amavo. Falso!”, scritto insieme alla giornalista e scrittrice Loredana Lipperini nel 2013, alla biblioteca “Gilberto Rovai” di Incisa, mentre protagonista della quinta lettura, intitolata “Giocare salva” e in programma il 10 luglio al Circolo SMS di Poggio alla Croce, sarà il terzo romanzo di Murgia, “L’incontro”. Infine, ultimo appuntamento il 17 luglio presso Villa Casagrande a Figline, dove si terranno le letture “Il femminismo (a parole)” tratte dal saggio “Stai zitta, e altre nove frasi che non vogliamo sentire più” del 2021.

Le letture sceniche saranno interpretate dall’attrice Maddalena Amorini con improvvisazioni musicali della pianista Manuela lori in collaborazione con l’associazione culturale teatrale “I Nuovi”. Per ogni appuntamento, l’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti e l’inizio sempre previsto per le ore 21.30. Info: [email protected] o consultare il sito www.comunefiv.it.