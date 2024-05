"Giardini scuole infanzia Gandhi e Lorenzini: giochi non utilizzabili, capogruppo FdI chiede tempi di ripristino"

I giochi nei giardini delle scuole di infanzia Gandhi e Lorenzini non sono ancora utilizzabili. Nastri da cantiere (tra l’altro spezzati) delimitano l’accesso alle attrezzature. Il capogruppo FdI Stefano Mengato vuol sapere quanto ci vorrà per ripristinare l’area così importante per i bambini: lo ha chiesto in consiglio comunale. "Alla nostra interrogazione – riferisce Mengato – l’assessore Corsi ha risposto che i lavori, deliberati 5 mesi fa, saranno effettuati alla chiusura delle scuole, assicurando che non si rilevano pericoli. Pericoli che evidentemente sono stati riscontrati se qualcuno ha pensato di circondare alcune zone con i nastri bianchi e rossi, protezioni che non possono essere certo percepite come a rischio da bambini di 3 - 4 anni".