Giardini e giochi ora si rinnovano

Entro fine anno nuovi giochi sostituiranno quelli rotti o danneggiati e già portati via da vari giardini, mentre il giardino inclusivo di via don Minzoni sarà pronto nella prossima primavera. A dirlo, in consiglio comunale, il vicesindaco Alberto Giusti in risposta ad una interpellanza di Daniele Baratti della Lega, che chiedeva il programma di sostituzioni di attrezzature ludiche (e il costo dell’operazione), e in particolare nei giardini di Carraia vecchia e La Chiusa, in via delle Mimose, nell’area tra via Ungaretti-via Montale, oltre ai tempi per la realizzazione del parco accessibile di fronte al supermercato Conad. "Le risorse per questi interventi – ha detto Giusti – sono arrivate con l’assestamento di bilancio approvato. Per il giardino inclusivo è previsto un investimento di 320mila euro di cui 91mila già finanziati dalla Società della Salute e 50mila dall’associazione con cui realizzeremo il progetto. Per gli altri giardini il costo previsto è di circa 150mila euro, e dovremo intervenire anche su alcune recinzioni vandalizzate". "Purtroppo – commenta Baratti – i tempi sono stati lunghissimi visto che i giochi sono stati tolti un anno fa e in alcuni giardini non sono stati rimessi e anche questa estate i bambini non hanno potuto usufruirne".