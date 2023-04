Giardini di Quinto Basso, avviati i lavori per evitare gli allagamenti

Hanno preso il via due giorni fa e si concluderanno entro l’estate i lavori di manutenzione straordinaria del giardino "Il Cannocchiale" di piazza della Costituzione a Quinto Basso. L’intervento, per un valore di circa 120mila euro, prevede il rifacimento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche di tutto il giardino che dovrebbe risolvere l’annoso problema degli allegamenti, particolarmente accentuato nella parte sottostante la struttura coperta al centro della piazza. Con l’occasione sarà anche realizzato lo scarico della fontana pubblica, oggi non presente e, pertanto, causa di ristagni. Saranno inoltre completamente rifatti i camminamenti adeguandone, quando necessario, le quote così da prevenire l’accumulo di acqua e infine saranno sostituite le pavimentazioni esistenti con coperture in cemento architettonico drenante. I lavori non comporteranno però l’inagibilità degli spazi nei prossimi mesi: per tutta la durata dell’intervento saranno infatti fruibili l’area giochi, i campi da calcetto e polivalente e il prato.

"Abbiamo concordato con la ditta un piano di lavorazione che riduce i disagi per i residenti – spiega l’assessore all’Ambiente Beatrice Corsi – e, soprattutto, permetterà di continuare ad utilizzare le attrezzature presenti, garantendo la funzionalità del giardino in vista della bella stagione. Con l’occasione faremo anche alcuni interventi di cura e mantenimento degli alberi presenti, provvedendo, ad esempio, al riporto di terreno a protezione delle radici".

S.N.