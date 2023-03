Gianni Bellandi e Campo di Marte

Gentile signor sindaco,

come abitante in zona stadio le chiedo: 1) quali sono i motivi che obbligano i residenti di viale Fanti dal civico 239 al 197a a spostare auto e moto ogni qualvolta ci sono partite allo stadio con un anticipo di almeno 6 ore dall’inizio e almeno tre o quattro ore dal termine (salvo imprevisti)? Tali veicoli sono anche di disabili o anziani che difficilmente riescono a trovare parcheggio nelle zone limitrofe già intasate; 2) Perché a chi viene da altri quartieri o da fuori non è impedito di occupare strisce, giardini, marciapiedi? 3) Perché al termine non vengono rimosse le innumerevoli, pericolose bottiglie rotte e altri rifiuti? Sono un ex nuotatore, pallanuotista e campione di automobilismo e da sempre amo lo sport, ma mai mi sono mai trovato a dover aver paura di ciò che potrebbe succedere durante una gara.

Gianni Bellandi