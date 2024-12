Gianna Nannini torna a Firenze con il 'Sei nell’anima Tour' al Mandela Forum

Un ritorno fenomenale, tanto atteso a Firenze. Gianna Nannini torna con il “Sei nell’anima Tour - European Leg 2024“, in tre serate uniche con i grandi successi della sua carriera, che avvolgeranno il pubblico fino all’ultimo al Mandela Forum.

Un palco, quello del palazzetto di Firenze, che calcherà stasera, domani e mercoledì prossimo. Le prime due serate sono già sold out, mentre per la data del 18 è ancora possibile acquistare gli ultimi ticket rimasti sugli store online come www.bitconcerti.it e www.ticketone.it, oltre che nei punti prevendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita).

Uno spettacolo unico, quello di Gianna Nannini che farà emozionare con i grandi successi del passato e con i brani più recenti, come Io e Te, I maschi, Fotoromanza, ma anche Meravigliosa Creatura, Io e Sei nell’anima, oltre alle note inconfondibili di Bello e impossibile e Latin Lover.

Una scenografia inconfondibile grazie al palco disegnato e curato da Jordan Bavev per Blearred, che firma anche il disegno luci, taglienti e incisive, come le catene di ferro che scendono dal soffitto. Il risultato è una gabbia con un muro di led che sullo sfondo accompagna lo show, con la forza delle immagini che, grazie a un’attenta regia, costruisce particolari suggestioni su ogni singolo brano.

Nannini sarà accompagnata alle chitarre da Milton McDonald, al basso da Francis Hylton, alle tastiere da Cristiano Rigano. I cori sono affidati a Isabella Casucci e a Sofia Gaudenzio. Asso nella manica di questo tour è anche Simon Phillips, leggenda dei Toto e The Who, che accompagna alla batteria. La direzione musicale è, invece, di Davide Tagliapietra.

In scaletta saranno presenti anche i brani dell’ultimo album di inediti. L’intro è un estratto della canzone Ottava vita, per proseguire sulle note di 1983. Il saluto finale, invece, è affidato ad America.

La cantautrice senese salirà in scena con tanti abiti diversi, tutti curati da Christian Dior. Un dato in più che mostra l’importanza di uno spettacolo che non è solo nostalgia, ma anche voglia di un rock puro, come quello di Gianna Nannini, che regala al suo pubblico un grande show internazionale.

E in estate Nannini è già pronta per calcare i palchi dei più grandi festival estivi.

Lorenzo Ottanelli