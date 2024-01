Giani annuncia circolare per ridurre uso auto sanità Toscana

Firenze, 4 gennaio 2024 - "Sto cercando di cogliere tutte le occasioni per far risparmiare la sanità toscana. Sto lavorando a una circolare che disporrà la riduzione dell'uso delle auto delle Asl della Toscana, sarò drastico con interventi sulla sanità 'non sanitari', ovvero che non riguardino direttamente i servizi alla salute dei cittadini". Lo ha reso noto il presidente della Toscana Eugenio Giani stamani a margine della visita all'ospedale Santo Stefano di Prato, nel programma di ascolto a gennaio e febbraio del personale dei 45 ospedali nella regione. L'obiettivo di Giani è "raccogliere idee su come comprimere le spese del sistema sanitario senza toccare i servizi". Nei giorni scorsi al presidente era stato riferito - nel corso di una delle sue visite a nosocomi - di un uso non parsimonioso del parco macchine della Asl di riferimento. "Ho deciso quindi - ha spiegato Giani - che quello sulla razionalizzazione dei parchi auto sarà uno dei primi interventi".