Gheri Guido, l’ultimo applauso: il funerale a Scandicci

Scandicci (Firenze), 4 gennaio 2025 – Un ultimo applauso ha accompagnato l’uscita del feretro di Gheri Guido dalla chiesa di San Bartolomeo in Tuto, a Scandicci, la sua Scandicci.

Il fondatore di Radio Studio 54, morto lo scorso mercoledì all’età di 73 anni dopo una lunga malattia, è stato salutato con calore dai tanti presenti alla cerimonia funebre.

Gheri viene ricordato come personaggio di punta della mitica stagione delle radio libere di Firenze, negli anni Settanta. La sua radio nacque nel 1975; Gheri fu anche fondatore e presidente della Nazionale Italiana calcio Dj. Negli ultimi anni la forte polemica per il processo per odio razziale a causa di affermazioni espresse in onda e che lo ha visto condannato nel 2023.