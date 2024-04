Gheri, Biffoni e Fossi: "Solidarietà al sindaco per i falsi necrologi"

Tanti messaggi di solidarietà per Giampiero Fossi (Pd), sindaco di Signa e candidato per le prossime amministrative, diventato bersaglio di una serie di falsi necrologi (uno nella foto) affissi in paese. Una vicenda preceduta da altri episodi simili e collegata alle proteste per le condizioni dei cimiteri comunali, diventate però pretesto per veri e propri atti minatori. Presente nel necrologio, come già in passato, anche un attacco alla stampa e in particolare al giornalista Pier Francesco Nesti, direttore di Piananotizie e collaboratore de La Nazione. "Un atto vigliacco e vergognoso contro il sindaco Fossi e il giornalista Nesti – ha commentato il segretario del Pd toscano, Emiliano Fossi -. Tappezzare una delle vie del paese con dei finti necrologi è una minaccia spaventosa, oltre che vile. Sono vicino a entrambi". "Totale solidarietà – hanno dichiarato Matteo Biffoni e Simone Gheri, rispettivamente presidente e direttore di Anci Toscana, l’associazione dei Comuni – per l’inaccettabile e assurdo necrologio apparso in città. Non è la prima volta che Fossi viene preso di mira e ci auguriamo che il responsabile venga presto identificato". Solidarietà personale e istituzionale anche dagli avversari in campagna elettorale. "Condanno fermamente i vili attacchi – ha scritto Monia Catalano, candidata civica di una coalizione che va dal centrodestra a Iv, fino ad alcuni esponenti di sinistra -. Il nostro progetto civico e trasversale rigetta azioni e metodi vili e antidemocratici". "Le minacce e la violenza – si legge in un post di Rifondazione comunista Signa (che corre con un proprio candidato) - non devono mai essere uno strumento per esprimere dissenso". Messaggi di vicinanza anche dalla sindaca di Lastra, Angela Bagni, e da tanti altri amministratori locali.