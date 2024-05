Strage dei Georgofili, 31 anni dopo. Firenze ricorda le sue vittime

Firenze, 27 maggio 2024 – A 31 anni di distanza dalla notte del 27 maggio 1993, Firenze ha commemorato le vittime dell’attentato di via dei Georgofili. Un lungo corteo silenzioso alle 1,04 di stanotte per ricordare le piccole Nadia e Caterina, la prima 9 anni, la seconda un mese e mezzo, insieme ai loro genitori Angela Fiume e Fabrizio Nencioni e lo studente Dario Capolicchio, 22 anni.

12 foto Via dei Georgofili, la commemorazione a 31 anni dalla strage

Il gruppo è partito da Palazzo Vecchio per raggiungere la vicina via dei Georgofili dove è stata poi deposta una corona. Tra i presenti il governatore Eugenio Giani, l'assessora comunale Maria Federica Giuliani per Palazzo Vecchio, la prefetta Francesca Ferrandino, il presidente dell'Associazione tra i familiari delle vittime della strage Luigi Dainelli, il procuratore generale presso la corte d'appello di Firenze Ettore Squillace Greco, rappresentanti delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco, candidati a sindaco.

Ieri sera, in piazza della Signoria, serata a cura dell'Associazione dei familiari, con un'elegia per Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, 'Nel Tempo che ci resta' di e con Cesar Brie e a seguire il concerto 'La cura? La cultura' di e con Letizia Fuochi e Francesco Frank Cusumano A seguire 'La cura? La cultura, contro le mafie: rimedi, canzoni e riflessioni' di e con Letizia Fuochi, voce e chitarra e con Francesco Frank Cusumano, chitarra.