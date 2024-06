George Lucas agli Uffizi, capolavori stellari per il papà di Star Wars

Firenze, 28 giugno 2024 – Una mattinata tra i capolavori, in compagnia del direttore Simone Verde, per il grande regista e produttore George Lucas: "Sono un grande fan del Rinascimento", poi va alla scoperta della collezione del museo di opere dei fumettisti.

Il leggendario creatore di Star Wars George Lucas per la prima volta in visita alla Galleria degli Uffizi. Lucas ha visitato la Galleria stamani, insieme alla sua famiglia: arrivato un museo poco prima delle 11, si è trattenuto tra i capolavori del Rinascimento per circa due ore, ammirando, in compagnia del direttore Simone Verde, in particolare le sale di Giotto, Botticelli, Michelangelo e Raffaello, la Tribuna del Buontalenti e anche, con una piccola anteprima, i nuovi spazi dedicati alla pittura fiamminga, che verranno inaugurati nelle prossime settimane.

Il direttore Simone Verde e George Lucas agli Uffizi (foto Tommaso Galligani - Ufficio Stampa Gallerie Uffizi)

"Sono un grande fan del Rinascimento", ha detto durante il tour. Al termine della visita il regista e produttore ha voluto anche fare tappa al Gabinetto Stampe e Disegni, per scoprire la collezione degli autoritratti degli artisti del fumetto raccolta in questi ultimi anni dalla Galleria degli Uffizi. Nelle foto: George Lucas e Simone Verde davanti ad Adamo ed Eva di Hans Baldung Grier, George Lucas tra gli autoritratti degli artisti del fumetto nel Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi